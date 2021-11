Roma: sbloccata fornitura 70 bus ibridi e prorogato di 6 mesi contratto di servizio sosta tariffata ad Atac

(FERPRESS) – Roma, 18 NOV – La Giunta Capitolina si è riunita stamattina in Campidoglio presso la Sala delle Bandiere e ha approvato la delibera sullo schema di accordo tra Roma Capitale, Regione Lazio e Atac che sblocca la fornitura di 70 autobus ibridi e quella relativa alla proroga di sei mesi del contratto di servizio della sosta tariffata gestita da Atac.

La Giunta ha inoltre dato il via libera ad un provvedimento di variazione compensativa di macroaggregati di bilancio e alla proposta di delibera, che sarà poi esaminata e approvata dall’Assemblea Capitolina, sugli indirizzi per le nomine, le designazioni e la revoca dei rappresentanti di Roma Capitale negli organi monocratici o collegiali, di amministrazione e di controllo, presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate.

