Roma: Raggi, “+BusXRoma” a San Basilio. Miglioriamo il trasporto pubblico per le nostre periferie

(FERPRESS) – Roma, 20 NOV – La flotta di nuovi bus acquistati da Roma Capitale sono in esercizio anche nel quadrante nord-est di Roma a servizio della periferia di San Basilio. La Sindaca di Roma Virginia Raggi ha presentato oggi le vetture che servono a migliorare i collegamenti con i quartieri di Nuovo Salario, Montesacro, Talenti, Casal Boccone, Torraccia, Casal Monastero, e la linea B della metropolitana. Presenti l’amministratore unico di Atac, Giovanni Mottura e l’assessore alla Città in Movimento, Pietro Calabrese.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it