Roma: pubblicato bando per l’affidamento del servizio di TPL periferico. Calabrese, ai privati il 20% del servizio

(FERPRESS) – Roma, 24 NOV – “Non ci sarà nessuna espansione dei privati in periferia. Ad essi la nuova gara prevede di affidare il 20% del servizio, circa 30 milioni di km come già svolto in precedenza. E’ una percentuale impossibile da ridurre nella fase di risanamento di Atac, a cui rimane l’80% del servizio, in linea con quella che è sempre stata la nostra visione sul trasporto pubblico locale, tramite il lavoro fatto sin dal 2016 per salvare l’azienda dal fallimento”.

Così l’assessore Pietro Calabrese, sulla propria pagina Facebook commenta il nuovo bando per l’affidamento del servizio di tpl periferico.

Si tratta di due lotti di gara: il primo lotto interessa in prevalenza la zona est della città, composto da 50 linee per una produzione chilometrica complessiva annua (arrotondata) di 14 milioni e 854 mila chilometri. Un secondo lotto invece riguarda per lo più il quadrante ovest, composto da altre 50 linee per una produzione chilometrica complessiva annua di 14 milioni e 996.045 chilometri.

L’apertura delle buste è prevista per febbraio 2021

