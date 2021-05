Roma: pubblicata gara per la fornitura di 30 treni per le metro A e B/B1

(FERPRESS) – Roma, 28 MAG – È stata pubblicata la nuova gara per la fornitura di 30 treni per le linee A e B/B1 della metropolitana di Roma, per un importo complessivo di 253,4 milioni di euro (Iva esclusa). L’obiettivo della fornitura è duplice: la sostituzione dei treni più vecchi e il potenziamento del servizio, con un miglioramento delle frequenze di entrambe le linee.

“Andiamo avanti con la cura del trasporto su ferro, investendo importanti risorse sul rinnovo del materiale rotabile, così da garantire un servizio migliore a tutti gli utenti”, dichiara la sindaca Virginia Raggi.

Pubblicato da COM il: 28/5/2021