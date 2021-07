Roma: pronti a entrare in servizio altri 10 bus della fornitura da 62 mezzi acquistata su piattaforma Consip a fine 2020

(FERPRESS) – Roma, 1 LUG – Pronti a entrare in servizio altri 10 bus della fornitura da 62 mezzi acquistata da Roma Capitale su piattaforma Consip a fine 2020. La sindaca Virginia Raggi ha presentato i nuovi veicoli da 12 metri arrivati nel deposito di Magliana che serviranno i collegamenti tra il quadrante sud-ovest e il centro città.

