Roma: pronta la ciclabile di via Prenestina con un itinerario protetto, terminati i 6 km di pista

(FERPRESS) – Roma, 18 NOV – La pista ciclabile lungo via Prenestina è pronta. Già da qualche giorno si possono percorrere i circa 6 chilometri che uniscono piazza di Porta Maggiore all’incrocio con viale Palmiro Togliatti (dove la nuova pista corre fino all’anello tranviario dove si aggancia al tratto che era già esistente).

Il tracciato è stato realizzato – nell’arco di circa due anni – nella modalità “bike lane”. Ossia con una corsia ciclabile riservata, ad unico senso di marcia, indicata dalla segnaletica orizzontale. Nessuna separazione fisica (come cordoli o muretti), quindi, divide i ciclisti dal flusso del traffico. A fare da barriera, lungo gran parte del tracciato, ci pensano le auto in sosta sugli stalli appositamente progettati per proteggere il tracciato e mantenere l’offerta di parcheggi legali in zona.

