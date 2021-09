Roma: presentate proposte irrevocabili d’acquisto per ex rimessa Vittoria in piazza Bainsizza e area di Acilia

(FERPRESS) – Roma, 1 SET – Roma Capitale ha presentato l’offerta per l’acquisto dell’ex rimessa Vittoria in piazza Bainsizza e dell’area di Acilia.

L’atto dà seguito all’approvazione in Giunta capitolina della delibera che autorizza la presentazione di una proposta irrevocabile di acquisto al patrimonio di Roma Capitale per l’area in via Ortolani sulla Roma Lido e dell’ex rimessa Vittoria in piazza Bainsizza di proprietà di ATAC S.p.A.

Pubblicato da COM il: 1/9/2021 h 14:11 - Riproduzione riservata