Roma: PNRR, disponibili ulteriori 31,7 mld per ferrovie e linee locali. Tra i progetti chiusura anello ferroviario

(FERPRESS) – Roma, 29 NOV – Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) e Rete Ferroviaria Italiana (RFI) hanno sottoscritto l’Aggiornamento 2020-2021 del Contratto di Programma 2017–2021, per la parte Investimenti, che prevede l’assegnazione di ulteriori risorse per un valore di circa 31,7 miliardi di euro nell’ambito del Pnrr(Piano nazionale di ripresa e resilienza). Lo annunciano dal Mims. Nuove risorse per oltre 3,5 miliardi di euro sono finalizzate all’ammodernamento tecnologico e 2,6 miliardi per la valorizzazione delle reti regionali e per il rilancio del trasporto pubblico locale.

