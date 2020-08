Roma: da oggi attivi i varchi della ZTL. Proteste da Confcommercio, Confesercenti e Confartigianato

(FERPRESS) – Roma, 31 AGO – Da lunedì 31 agosto a Roma i varchi della Zona a traffico limitato del Centro storico, del Tridente e di Trastevere torneranno attivi secondo gli orari consueti. Lo riferisce in una nota il Campidoglio.

