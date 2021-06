Roma: nuovi percorsi cicloturistici ai margini della città. Approvata una memoria in Giunta

(FERPRESS) – Roma, 16 GIU – Nuovi percorsi cicloturistici nei territori esterni dell’Urbe: nell’Agro Romano, nei parchi e nelle riserve naturali. Segnaletica univoca per tutti gli itinerari e una mappa interattiva per turisti e cittadini. E’ quanto prevede una memoria approvata dalla Giunta Capitolina, in cui si chiede a Dipartimenti e uffici di individuare percorsi già esistenti e nuovi percorsi per promuovere il turismo sostenibile ai margini del territorio comunale, in connessione con la rete ciclabile-pedonale esistente o in via di realizzazione. In una seconda fase è prevista l’istituzione di una piattaforma digitale che comprenda tutte le aree pedonali e ciclabili e una mappa interattiva dei percorsi, con l’indicazione di tutti i siti di interesse culturale e turistico.

Pubblicato da COM il: 16/6/2021 h 15:14 - Riproduzione riservata