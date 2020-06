Roma: dopo i monopattini Helbiz arrivano nella Capitale con lo stesso bando i monopattini elettrici Lime

(FERPRESS) – Roma, 1 GIU – Dopo l’ok ai monopattini Helbiz nell’ambito del bando per la micro-mobilità, arrivano nella Capitale con lo stesso bando i monopattini elettrici Lime, brand di rilievo mondiale nel settore dei piccoli mezzi ecologici di trasporto urbano (già operante a Torino, Verona e Rimini, con percorrenza totale oltre i 300mila chilometri cui corrisponde, afferma Lime, un risparmio di 140 chili di CO2).

