Roma Metropolitane: Fit-Cisl Lazio, in assemblea emersa tensione lavoratori. Domani incontro su Fis

(FERPRESS) – Roma, 27 GEN – “Domattina, alle ore 11, si terrà un incontro con il management di Roma Metropolitane per l’esame congiunto della richiesta di Fis per Covid per i dipendenti, di cui ci è giunta notizia ieri. Sarà l’occasione per fare presente che l’odissea che stanno vivendo 137 famiglie di dipendenti, peraltro altamente qualificati, è insostenibile e incomprensibile, e che siamo quantomeno perplessi sulla richiesta di attivazione degli ammortizzatori sociali causa Coronavirus, a quasi un anno dall’inizio della pandemia. Oggi si è tenuta un’assemblea dei lavoratori, indetta dalle Rsa dei sindacati confederali, nel corso della quale è emersa tensione, rabbia e sconforto”.

Pubblicato da COM il: 27/1/2021 h 16:53 - Riproduzione riservata