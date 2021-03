Roma: metro B, completati lavori sui primi ascensori sostituiti per scadenza trentennale

(FERPRESS) – Roma, 12 MAR – Procedono in dieci stazioni della metro B i lavori finalizzati alla sostituzione di 48 impianti di traslazione per fine vita tecnica dopo trent’anni di esercizio.

In particolare sono stati completati i lavori di sostituzione degli ascensori nelle stazioni di Rebibbia, Tiburtina, Monti Tiburtini, Santa Maria del Soccorso e Pietralata.

