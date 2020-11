Roma: metro B, chiusa dal 29 novembre stazione Policlinico per sostituzione impianti

(FERPRESS) – Roma, 27 NOV – La stazione Policlinico della metro B rimarrà chiusa a partira da domenica prossima 29 novembre per consentire l’avvio dei lavori che condurranno alla sostituzione integrale degli impianti di traslazione, scale mobili e ascensori, arrivati a fine vita tecnica dopo 30 anni di utilizzo.

