Roma: metro A potrà essere prolungata fino a stazione FL3 Monte Mario. Presentata proposta finanziamento al Mims

(FERPRESS) – Roma, 19 OTT – La metro A potrà essere prolungata oltre Battistini per arrivare fino alla stazione della FL3 di Monte Mario.

I tecnici hanno presentato al Ministero delle Infrastrutture la proposta di finanziamento per la progettazione del prolungamento della metro A oltre l’attuale capolinea di Battistini.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it