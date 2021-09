Roma-Lido: Legambiente lancia raccolta firme per realizzazione stazione Mezzocammino

(FERPRESS) – Roma, 22 SET – A Roma c’è una Stazione Fantasma, nel quadrante sud, sul tracciato della Roma Lido: doveva sorgere in Via di Trafusa, dove oggi non c’è la stazione ma solo un parcheggio di scambio da 110 posti auto, dove poter lasciare la vettura e prendere il treno in una stazione che non c’è. È per questo che Legambiente e il Comitato di Quartiere “Tor de’ Cenci- Spinaceto”, in occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, lanciano la raccolta firme per chiedere alla Regione Lazio, che oggi sta ri-acquisendo la Roma Lido per trasformarla dal 2022 in Metromare, di dar seguito a quanto previsto da progetti già approvati, ponendo in essere i lavori per l’attuazione della stazione nel più breve tempo possibile, utilizzando i 2,8 milioni di euro già a disposizione.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 22/9/2021 h 15:45 - Riproduzione riservata