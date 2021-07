Roma-Lido: Fit Cisl Lazio, linea nel caos, si intervenga urgentemente

(FERPRESS) – Roma, 15 LUG – “La linea Roma-Lido versa nel più totale caos: ad oggi, su circa dodici treni disponibili, quattro sono fermi, in attesa che venga affidato l’appalto per la loro manutenzione, e altri non sono in grado di circolare durante le ore più calde: il risultato è che ci sono giornate in cui ne circolano pochissimi, addirittura due, mentre manca un servizio di comunicazione adeguato da parte di Atac. Il risultato è che sulle banchine, come sui treni, si assembrano persone in attesa di un servizio che non funziona, peraltro in un momento in cui il Covid non è ancora sconfitto”.

Pubblicato da COM il: 15/7/2021 h 11:18 - Riproduzione riservata