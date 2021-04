Roma-Lido: completati i lavori. Riattivazione con inizio servizio dal 5 aprile

(FERPRESS) – Roma, 6 APR – Sono stati completati i lavori sulla Roma Lido dove un guasto avvenuto nella tarda mattinata di venerdì 3 aprile ha provocato la parziale interruzione del servizio. Atac ha subito attivato una commissione di inchiesta per accertare le ragioni che hanno provocato la rottura del cavo della rete aerea.

