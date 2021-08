Roma Lido: Alessandri, entro il 9 agosto RFI partirà con i primi cantieri. Pacetti legga gli atti

(FERPRESS) – Roma, 2 AGO – “Al consigliere Pacetti basterebbe leggere gli atti della Regione per stare tranquillo senza affidarsi ai fuori onda del sindaco. Se avesse letto le carte avrebbe scoperto che entro il 9 agosto RFI partirà con i primi cantieri che proseguiranno poi nel 2022.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it