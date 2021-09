Roma-Lido: Alessandri, chiedere spiegazioni ad Atac su soppressione delle fermate

(FERPRESS) – Roma, 7 SET – “La Presidente del Municipio X fa bene a dichiarare inaccettabile la soppressione delle fermate della Roma – Lido – Stella Polare, Castel Fusano e Cristoforo Colombo – bisognerebbe, però, che ne chiedesse conto ad ATAC, così come sta formalmente facendo la Regione Lazio, poiché è utile ricordare che è stata l’Azienda Capitolina a non ottemperare alle prescrizioni dettate da Ansfisa e che tale negligenza ha portato allo stop forzato di ben quattro convogli MA200.”

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it