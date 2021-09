Roma-Lido: Alessandri, al via manutenzione straordinaria treni MA200. Investiti 13,5 mln

(FERPRESS) Roma, 1 SET – “Sono iniziati presso il deposito ATAC Graniti i lavori di manutenzione straordinaria dei treni MA200 sulla Roma Lido come previsto dal contratto applicativo sottoscritto da Astral. Gli interventi prevedono un primo investimento da parte della Regione Lazio di 13.5 milioni di euro. Questi convogli della tratta Roma-Lido saranno oggetto di una revisione completa con l’obiettivo di poterli riutilizzare entro 2 mesi. La manutenzione prevede un’operazione di restyling e soprattutto di efficientamento del servizio di trasporto offerto. La direzione regionale è presente sul luogo per concordare le modalità della revisione generale degli altri convogli MA200”.

