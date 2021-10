Roma: in via Nomentana è stata attivata la colonnina-officina per le bici

(FERPRESS) – Roma, 14 OTT – Nuovi strumenti al servizio delle piste ciclabili romane. In via Nomentana, all’altezza di viale Regina Margherita, è stata attivata la nuova colonnina per la manutenzione delle bici. Una struttura dotata di attrezzi per piccole e immediate riparazioni “fai da te” e di un apparato per gonfiare le ruote. Il tutto sempre nell’ottica di aumentare la sicurezza di chi pedala.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 14/10/2021 h 10:33 - Riproduzione riservata