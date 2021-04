Roma: In arrivo 82 nuovi bus. Si aggiungeranno agli oltre 700 già messi su strada dal 2016

(FERPRESS) – Roma, 15 APR – La Giunta capitolina ha approvato le delibere per la concessione in usufrutto ad Atac di 82 nuovi bus acquistati da Roma Capitale su piattaforma Consip. Si tratta di 20 mezzi snodati da 18 metri la cui fornitura è curata da IVECO e altri 62 bus a metano da 12 metri prodotti da Industria Italiana Autobus.

Le delibere approderanno, nei prossimi giorni, in Assemblea capitolina per l’approvazione definitiva.

Pubblicato da COM il: 15/4/2021 h 11:08 - Riproduzione riservata