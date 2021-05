“Roma. Il coraggio di cambiare”. Il volume di Claudio Cipollini presentato in un webinar

(FERPRESS) – Roma, 18 MAG – Cosa fare per rendere Roma moderna, sostenibile, europea? E’ la domanda che ispira l’ultimo libro di Claudio Cipollini, “Roma. Il coraggio di cambiare” (Gangemi editore), oggetto di un webinar coordinato da Alberto Tanzilli e che ha visto la partecipazione – oltre all’autore – di Roberto Morassut (deputato PD), Salvatore Margiotta (ex sottosegretario Trasporti), Mariano Angelucci (PD), Pietro Spirtio (Universitas Mercatorum), Valentina Caracciolo (II Municipio), Titti Di Salvo (Direzione PD).

Il dibattito si è incentrato sulle analisi contenute nel volume di Cipollini, che – in 224 pagine – analizza passato e presente della storia cittadina, con particolare riferimento alle questioni della mobilità e dei trasporti, settore in cui il manager ha lavorato in vari ruoli e con attenzione – in particolare – allo sviluppo dei trasporti ferroviari nella Capitale (il progetto della “Cura del ferro”, che ha visto Cipollini tra i protagonisti come dirigente del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane). Il volume riepiloga lo stato delle realizzazioni, ma soprattutto ciò che è mancato e non è stato realizzato, e che rappresenta un’occasione persa per la città. Contemporaneamente, con lo sguardo rivolto al futuro, Cipollini indica tutta una serie di soluzioni, che però – ed è questa una delle novità del libro, che ne spiega anche le dimensioni – con una visione non limitata solo all’ambito infrastrutturale e trasportistico (che rimane comunque la parte centrale e presenta i maggiori contributi anche in senso esperienziale), ma estesa alle possibilità di crescita e sviluppo dell’intero ambito cittadino, anzi dell’intera area metropolitana di una capitale che non è solo centrale nella vita della nazione, ma presenta anche la maggiore estensione in termini di territorio e di popolazione coinvolta nei processi e nelle attività quotidiane.

L’obiettivo del saggio è – appunto – affrontare la crisi che attanaglia la città eterna proponendo metodologie innovative in grado di svegliare quello ce lo stesso Cipollini ha definito il “gigante addormentato”, una città che dorme da oltre un decennio e che – soprattutto – ha perso o sta perdendo il confronto con le altre capitali o grandi città europee. E’ stato questo uno dei punti su cui ha particolarmente insistito Cipollini, ricordando che Roma non deve guardare tanto ai confronti con le altre città nazionali, ma piuttosto alle altre città europee perché – ha sottolineato – “oggi l’Europa è la nostra casa”. E, in questo senso, risulta particolarmente appropriato nel libro l’approfondimento non solo relativamente ai dati che riguardano il patrimonio trasportistico e infrastrutturale (metropolitane, linee ferroviarie, bus eccetera), ma anche ai confronti che riguardano la situazione delle nostre Università (che sono ben 19 nel territorio della Capitale, ma con solo una che riesce a raggiungere livelli di eccellenza), e le altre attività produttive e di sviluppo dei servizi. L’esigenza di svegliare il “gigante addormentato” è fato anche dal bilancio dell’andamento della spesa e dei mancati investimenti: negli ultimi dieci anni, Roma Capitale ha fatto registrare solo la crescita della spesa corrente, mentre la spesa per investimenti è risultata praticamente bloccata, arrivando persino a tener bloccati fondi già stanziati per assenza di progetti coerenti e credibili.

Un quadro su cui si sono soffermati tutti gli intervenuti al dibattito, sottolineando come – casualmente o meno – il volume arrivi a fornire suggerimenti in un momento quanto mai centrale, quando si lavora al rinnovo dell’amministrazione della Capitale ed è l’occasione – quindi – per valutare progetti e programmi di chi si prepara ad assumere la guida della città. E’ l’orizzonte in cui si sono mossi – in particolare – gli interventi di Roberto Morassut (che ha una lunga esperienza di lavoro anche nell’amministrazione capitolina e di profonda conoscenza delle problematiche della città), e Salvatore Margiotta, che per il lungo lavoro svolto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il contributo fornito all’elaborazione delle linee guida del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ha potuto portare anche il contributo delle prospettive di possibile rinascita in virtù proprio degli investimenti e dei progetti previsti, finalizzati in particolare alla transizione ecologica e alla digitalizzazione, che costituiscono anche capitoli importanti delle analisi e delle proposte del volume di Cipollini.

Il libro è già stato oggetto di recensioni e di dibattiti e si propone di sviluppare una ulteriore serie di incontri e di occasioni di comunicazione per ampliare la platea di quanti sono interessati ad approfondire i temi dello sviluppo di una città, che – come ha sottolineato ancora Cipollini – ha non solo un enorme patrimonio derivante dal proprio passato, ma uno straordinario bagaglio di potenzialità per la sua posizione geografica, la centralità nella vita del Paese e le capacità realizzative dei propri abitanti, troppo spesso frenate da una serie di ostacoli che è diventato sempre più urgente rimuovere, obiettivo che è la vera e rimarchevole finalità del libro, come sottolinea anche Innocenzo Cipolletta nella prefazione del volume.

