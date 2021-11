Roma: il Car Pooling approda in Facoltà. Servizio attivo alla Sapienza, Tor Vergata e Roma Tre

(FERPRESS) – Roma, 3 NOV – È attivo il nuovo servizio di car pooling, interamente gratuito, dedicato agli studenti delle università Sapienza, Tor Vergata e Roma Tre. Grazie alla App Bepooler sarà possibile verificare la presenza di altre persone nelle vicinanze con la stessa destinazione, chattare e mettersi d’accordo con i compagni di viaggio. Il numero massimo di passeggeri, non conviventi, per ogni auto non potrà essere superiore a 3, con obbligo di indossare la mascherina, cosi come previsto dalle attuali normative anti-Covid.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 3/11/2021 h 13:29 - Riproduzione riservata