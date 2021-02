Roma: disponibile la seconda edizione del Rapporto sulla Mobilità di Roma Capitale

(FERPRESS) – Roma, 3 FEB – “Questa seconda edizione del Rapporto sulla Mobilità di Roma Capitale evidenzia come nel 2019 il sistema complessivo dei trasporti della nostra città abbia assistito ad un’importante evoluzione. L’offerta di mobilità è aumentata in gran parte delle sue componenti, sia in termini infrastrutturali che di servizi di mobilità rivolti ai cittadini.

Tutti i servizi di trasporto pubblico hanno registrato un aumento della produzione: +1,4% per bus ed elettrico, +1,7% per le linee metropolitane e +5,0% per i tram”.

Pubblicato da RED il: 3/2/2021 h 13:23 - Riproduzione riservata