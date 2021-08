Roma: da lunedì 9 agosto una nuova linea Atac tra Portuense, Trullo e Magliana

(FERPRESS) – Roma, 3 AGO – Da lunedì 9 agosto sarà attiva la nuova linea bus circolare 713 nel quadrante sud-ovest di Roma. E’ un collegamento fortemente richiesto dal territorio che metterà in connessione via Portuense, via del Trullo e via della Magliana con l’Ospedale Israelitico, la ferrovia Orte-Roma-Fiumicino (Fl1) e il resto della rete di superficie diretto in Centro e alle stazioni metro.

Pubblicato da COM il: 3/8/2021 h 11:50 - Riproduzione riservata