Roma: da Giunta ok a progetto fattibilità funivia Battistini-Casalotti. Previste 7 stazioni

(FERPRESS) – Roma, 10 FEB – Via libera della Giunta capitolina al progetto di fattibilità tecnico-economica della funivia Battistini-Casalotti. L’opera sarà realizzata come da programma e consentirà un collegamento diretto tra i quartieri della periferia nord-ovest e il capolinea della metro A.

