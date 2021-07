Roma: Celli (Lista civica), Atac rischia il fallimento per inerzia del Campidoglio

(FERPRESS) – Roma, 29 LUG – «Dopo i disastri su Ama, Roma Metropolitane, Multiservizi e Farmacap, tanto per fare alcuni esempi, arriva il grido di allarme lanciato da Atac, altra importante società partecipata, impossibilitata a rispettare le scadenze delineate nel concordato preventivo».

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it