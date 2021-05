Roma Capitale: pronti 20 nuovi autobus Iveco da 18 metri per la flotta Atac

(FERPRESS) – Roma, 13 MAG – Entreranno in servizio nei prossimi giorni i 20 nuovi autobus Iveco Bus Urbanway da 18 metri acquistati da Roma Capitale nell’ambito del piano di rinnovo della flotta Atac. Questi mezzi rientrano negli ordini fatti negli ultimi mesi del 2020 su piattaforma Consip per un totale di 82 nuovi bus.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it