Roma Capitale: dopo Helbiz, Lime e Bird a Roma arrivano mille monopattini elettrici Dott

(FERPRESS) – Roma, 8 GIU – Dopo Helbiz, Lime e Bird, sbarcano a Roma mille monopattini elettrici Dott. Il nuovo servizio è stato presentato a piazza di Spagna dalla sindaca Virginia Raggi, dall’assessore alla Città in Movimento Pietro Calabrese e dal general manager di Dott Italia, Andrea Giaretta.

