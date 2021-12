Roma Capitale e università del Lazio uniscono le forze per intercettare e sfruttare al meglio il PNRR

(FERPRESS) – Roma, 9 DIC – Si è tenuto un incontro tra i rappresentanti di Roma Capitale e quelli delle Università del Lazio per dare vita ad un accordo di collaborazione, finalizzato a intercettare e sfruttare al meglio il PNRR e coinvolgere le migliori competenze tecniche e scientifiche. Obiettivo dichiarato, cogliere un’occasione che non si può sprecare.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it