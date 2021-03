Roma Capitale: approvato Piano Roma Smart City, la Capitale diventa polo dell’innovazione digitale

(FERPRESS) – Roma, 11 MAR – L’Amministrazione capitolina si dota di uno strumento dinamico per utilizzare le nuove tecnologie digitali e costruire una città intelligente, a misura dei cittadini. È il Piano Roma Smart City, un documento programmatico all’interno del quale sono descritti 81 progetti già avviati e le linee guida per il futuro smart di Roma Capitale.

