Roma Capitale: al via piano straordinario per realizzare 150 chilometri di nuove ciclabili

(FERPRESS) – Roma, 5 MAG – La Giunta capitolina ha approvato il primo piano straordinario per l’istituzione e la realizzazione di 150 chilometri di nuovi percorsi ciclabili transitori, sulle principali vie della città e su altri itinerari “strategici”, per incentivare la mobilità attiva e sostenibile nella Fase 2 dell’emergenza sanitaria.

