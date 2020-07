Roma Capitale: al via l’installazione di 46 nuovi varchi elettronici della Ztl Vam

(FERPRESS) – Roma, 14 LUG – Partono i lavori per l’installazione di 46 nuovi varchi elettronici anche nelle zone semicentrali della “Ztl Vam”, la Zona a traffico limitato che coincide in gran parte con l’Anello ferroviario. Un’area istituita per contingentare e controllare l’accesso dei mezzi di lunghezza superiore ai 7,5 metri come i bus turistici. L’installazione sarà ultimata entro il 2020. I primi 21 varchi, posizionati nei nodi principali, sono in servizio già dal 2017.

Pubblicato da COM il: 14/7/2020 h 10:21 - Riproduzione riservata