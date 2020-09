Roma Capitale: aggiudicata gara per parcheggio di scambio Conca d’Oro sulla metro B1

(FERPRESS) – Roma, 30 SET – È ormai in fase avanzata l’iter per il completamento dei parcheggi di scambio Conca d’Oro e Annibaliano sulla linea B1. Roma Capitale, tramite la stazione appaltante Roma servizi per la mobilità, ha aggiudicato la gara per i lavori relativi al parcheggio di Conca d’Oro che partiranno all’inizio del prossimo anno, mentre è quasi completata la procedura per assegnare progettazione e realizzazione delle opere necessarie per il completamento del parcheggio di Annibaliano. Entrambe le opere saranno presto a disposizione degli utenti grazie ai finanziamenti reperiti da Roma Capitale attraverso i fondi europei Por-Fesr.

