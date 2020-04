Roma: Calabrese, per fase 2 useremo tecnologia per garantire equilibrio fra le differenti modalità e gli spazi di disposizione

(FERPRESS) – Roma, 17 APR – “Le prime ore della cosiddetta fase 2 determineranno la fiducia che le romane e i romani avranno nell’avvio del percorso verso l’uscita definitiva dall’emergenza. Roma Capitale è pronta”.

Così l’assessore del Comune di Roma, Pietro Calabrese nella sua pagina Facebook.

“Dall’inizio della pandemia siamo in prima linea per offrire una risposta immediata alla cittadinanza. Molto probabilmente – prosegue Calabrese – verrà confermata la misura del distanziamento sociale, per cui sarà necessario contingentare gli ingressi su bus e metro in modo da corrispondere un servizio adeguato alla ripresa delle attività che il Governo sta valutando di riaprire. In funzione del metro di distanza, verrà predisposto apposito personale e segnaletica specifica nelle stazioni metro e fermate bus ad alta frequentazione. Prima dell’avvio della fase 2 saranno effettuati dei test per avere, eventualmente, il tempo di apportare dei correttivi, e soprattutto per comunicare ogni dettaglio ai cittadini, quanto più in maniera capillare possibile.

Stiamo procedendo per attuare le varie ipotesi. Su tutte l’urgenza di impiegare ogni tecnologia a supporto di una programmazione razionale degli spostamenti, in modo da garantire un equilibrio fra le differenti modalità e gli spazi di disposizione, e la migliore velocità possibile. Per questo serve anche implementare la flotta disponibile per il trasporto pubblico. L’obiettivo è mitigare al massimo l’uso dell’auto privata, aumentando la frequenza dei mezzi pubblici anche grazie alla realizzazione della rete di corsie preferenziali già pianificata nel Pums, che prevede anche un radicale sviluppo della rete ciclabile su tutti gli assi portanti della viabilità cittadina. Sono interventi da realizzare subito in via ‘transitoria’ tramite modalità corrispondenti all’emergenza, comunque in sicurezza, da perfezionare successivamente con progetti di dettaglio e relative cantierizzazioni.

Le attività verranno riaperte gradualmente, con orari diversificati, e in ogni caso con la conferma di una quota rilevante di telelavoro. Ognuna di queste iniziative sarà costantemente monitorata per diluire al massimo gli effetti legati agli ‘orari di punta’. Roma, in questi giorni, sta dando un’ottima prova di responsabilità. Insieme riusciremo anche ad affrontare le prossime fasi”.

Pubblicato da RED il: 17/4/2020 h 13:30 - Riproduzione riservata