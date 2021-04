Roma: Atac assicura, entro fine giugno saranno conclusi i lavori a Castro Pretorio

(FERPRESS) – Roma, 13 APR – Entro la fine di giugno saranno conclusi i lavori alla stazione della Metro B Castro Pretorio, iniziati l’autunno scorso allo scopo di sostituire gli impianti di traslazione giunti a fine vita tecnica, dopo 30 anni di utilizzo. L’apertura della stazione avverrà a valle dei collaudi che dovranno essere svolti, una volta chiuso il cantiere, dagli enti ministeriali.

