Roma: Atac, allo studio soluzione per mitigare mancanza dei treni in revisione

(FERPRESS) – Roma, 23 LUG – Grave atto vandalico stanotte sulla linea Roma-Lido. Ignoti hanno lanciato alcuni sassi contro un treno nella tratta fra Magliana e Tor di Valle. Non ci sono stati problemi per le persone ma il convoglio è stato danneggiato e quindi non sarà disponibile per il servizio di oggi. Atac esprime la propria ferma condanna per l’accaduto, che oltre generare pericolo per la collettività sottrae risorse al servizio proprio mentre la linea deve far fronte alla criticità derivanti dall’avvio della revisione generali per alcuni dei treni in servizio.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 23/7/2021 h 14:45 - Riproduzione riservata