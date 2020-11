Roma: Atac, accordo con Artemisia Lab. Tamponi veloci per i dipendenti

(FERPRESS) – Roma, 3 NOV – Atac ha stipulato un accordo in cambio merce con Artemisia Lab, la rete di centri clinici diagnostici, che garantisce la disponibilità di tamponi rapidi attraverso l’apertura straordinaria di un laboratorio dedicato, una volta a settimana, nei quali i dipendenti si potranno volontariamente recare in via riservata e preferenziale per effettuare i tamponi veloci.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 3/11/2020 h 10:13 - Riproduzione riservata