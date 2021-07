Roma: assestamento bilancio, Giunta approva emendamento. 120 mln di euro in più per investimenti

(FERPRESS) – Roma, 30 LUG – La Giunta Capitolina ha approvato un emendamento alla manovra di assestamento, in discussione in Assemblea capitolina, che prevede ulteriori investimenti per 120 milioni di euro fino al 2022. Di questi, oltre 70 milioni sono assegnati al Dipartimento Politiche Abitative per l’acquisto di immobili Erp e 36 milioni di euro derivano dall’adesione al Progetto React-Eu per opere del Dipartimento Mobilità e Trasporti e destinati all’acquisto di nuovi autobus (7,5 milioni di euro), realizzazione di varchi ambientali e monitoraggio infrastrutture stradali (10,6 milioni di euro), servizi integrati per la mobilità cittadina e controllo automatizzato delle strutture (8,7 milioni di euro). In aumento anche le risorse per il sociale.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 30/7/2021 h 15:58 - Riproduzione riservata