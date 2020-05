Roma: arrivano i primi 1.000 monopattini elettrici. Saranno disponibili grazie al nuovo servizio di Helbiz

(FERPRESS) – Roma, 29 MAG – Dopo le biciclette elettriche, arrivano a Roma i primi 1.000 monopattini elettrici. Saranno disponibili a partire da oggi grazie al nuovo servizio di Helbiz. Le innovative due ruote elettriche dell’azienda americana, leader in Italia per le sue soluzioni di smart mobility, sono state autorizzate da Roma Capitale in risposta al bando per la micro-mobilità pubblicato qualche settimana fa.

Pubblicato da COM il: 29/5/2020 h 11:51 - Riproduzione riservata