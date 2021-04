Roma: al via sperimentazione “strade scolastiche”, in 17 istituti nei Municipi romani

(FERPRESS) – Roma, 19 APR – Martedì 20 aprile comincia la sperimentazione legata alla campagna nazionale “strade scolastiche”, un progetto che riguarda almeno 17 istituti della Capitale. Obiettivo è realizzare aree delimitate e sicure intorno alle scuole, così da consentire a tutti di raggiungerle anche a piedi o in bicicletta, riducendo allo stesso tempo l’inquinamento nei pressi degli istituti.

