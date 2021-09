Roma: al via la sperimentazione di ScuolaApp, l’app di geolocalizzazione sul trasporto riservato

(FERPRESS) – Roma, 24 SET – E’ partita la sperimentazione dell’app di geolocalizzazione “ScuolApp” sul trasporto scolastico riservato di Roma Capitale. L’applicazione sarà operativa dal 2022 quando la geolocalizzazione, grazie al bando in via di aggiudicazione, sarà estesa a tutti i mezzi di questo servizio e porterà notevoli benefici e innovazioni agli utenti e alle famiglie.

L’obiettivo dell’Amministrazione è potenziare la qualità dell’offerta ampliando la gamma delle funzionalità. Grazie alla App sarà possibile verificare l’arrivo del mezzo geolocalizzato su una mappa in modo da sincronizzare l’appuntamento alla fermata. Si potranno poi monitorare il percorso di andata e ritorno e l’avventura salita e discesa del singolo alunno.

