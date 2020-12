Roma: abolito il pagamento del canone per gli operatori di car sharing

(FERPRESS) – Roma, 28 DIC – Gli operatori del car sharing attivi a Roma non dovranno più pagare il canone annuale dovuto all’amministrazione per lo svolgimento del servizio sul territorio capitolino. Il provvedimento, approvato dalla Giunta Capitolina, integra e modifica le precedenti linee guida relative al servizio, prevedendo l’abbattimento del canone sia per il 2020 che per il futuro.

Pubblicato da COM il: 28/12/2020 h 09:00 - Riproduzione riservata