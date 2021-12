Roma: 1,2 mln per manutenzione Linea A e trasferimento ferrovia Pantano da Regione a Comune

(FERPRESS) – Roma, 3 DIC – La Giunta Capitolina si è riunita ieri sera e ha approvato le delibere all’ordine del giorno, tra cui quella relativa alla nuova macrostruttura di Roma Capitale. Inoltre, la Giunta ha approvato una delibera che prevede lo stanziamento di 1,2 milioni di euro per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla Linea A e il provvedimento, che sarà poi esaminato dall’Assemblea Capitolina, sul trasferimento dalla Regione Lazio a Roma Capitale della Ferrovia Roma-Pantano, fondamentale per avviare il progetto di trasformazione in tranvia, con la realizzazione della tratta Termini-Giardinetti-Tor Vergata in vista del Giubileo.

Pubblicato da COM il: 3/12/2021 h 12:10