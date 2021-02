Roberto Siagri (Eurotech): l’auto senza pilota una delle macchine più complesse che si possa immaginare, ma una sfida da vincere

(FERPRESS) – Roma, 11 FEB – È stata da poco ufficializzata la partnership tra Eurotech e Nvidia azienda produttrice di componenti per prodotti multimediali per PC con sede in California, per incrementare le performance dei supercalcolatori installati sui prototipi di auto a guida autonoma, attualmente in studio in Silicon Valley, in California. Si parla di intelligenza artificiale e di tecnologie molto sofisticate dietro ai primi prototipi che porteranno presto all’auto a guida autonoma di livello 5, il gradino più alto della guida automatizzata, in cui il conducente diventa un passeggero e non governa né volante né pedali. Si tratterebbe, quindi di un’auto capace di affrontare qualsiasi condizione ambientale esattamente come farebbe un umano. ‘Penso che realizzare un’auto a guida autonoma sia, in fin dei conti, più difficile che mandare un razzo sulla luna’ conferma Roberto Siagri, amministratore delegato di Eurotech. Ne abbiamo parlato con lui.

Dott. Siagri, questa nuova partnership con Nvidia in che modo aiuterà a sviluppare le performance dei supercalcolatori dei prototipi di auto a guida autonoma di livello 5?

Il nostro lavoro va a inserirsi nella fase di ricerca che è propedeutica alla creazione dei prototipi di auto a guida autonoma ovvero di livello 5. In particolare ci occupiamo di fornire calcolatori ad alte prestazioni che servono alla messa a punto di algoritmi di intelligenza artificiale che consentono poi di fatto la guida autonoma dell’automobile.

Nvidia è l’azienda californiana, leader a livello mondiale, che sviluppa GPU (graphics processing unit) particolarmente adatte ad eseguire algoritmi di deep learning, GPU che vengono normalmente installate nei supercomputer. Queste GPU diventano in sostanza il cervello dei computer, dei robot e degli autoveicoli a guida autonoma. La partnership che abbiamo stretto con Nvidia ci permetterà di conoscere in anticipo la strategia di sviluppo, adottata dall’azienda stessa, per i processori che fungono da acceleratori delle reti neurali ovvero che alimentano gli algoritmi di intelligenza artificiale. In questo modo la nostra azienda sarà in grado di anticipare anch’essa lo sviluppo dei supercalcolatori che utilizzeranno queste GPU. Il vantaggio è evidente: arrivare prima sul mercato per offrire ai produttori delle auto a guida autonoma ciò di cui hanno realmente bisogno.

Cosa sono innanzitutto i supercalcolatori? E come verranno applicati concretamente alle nuove auto…

I supercalcolatori sono in buona sostanza delle macchine capaci di svolgere rapidamente operazioni di calcolo complesse e di memorizzare grandi quantità di dati. Offrono prestazioni molto più elevate rispetto ai normali calcolatori e sono in continua evoluzione poiché ciò che è un supercomputer oggi può non esserlo più domani, per l’avvento di nuove macchine dalle prestazioni e anche dalle architetture ancora più evolute. Oggi per poter parlare di supercalcolatori bisogna ragionare in termini di Petaflop (Floating Point Operations Per Second). Un Petaflop corrisponde a un milione di miliardi di istruzioni/calcoli al secondo. Le auto a guida autonoma funzionano grazie all’impiego di sensori che sono in numero nettamente superiore rispetto a quelli impiegati nei veicoli che noi oggi definiamo “tecnologici”. Telecamere, radar ottici Lidar (Light Detection and Ranging), sensori a ultrasuoni che producono circa 4 terabyte (4 mila miliardi di byte) di dati all’ora, fanno parte di questa tecnologia. Si capisce che per raccogliere e gestire una tale quantità di dati siano per forza necessari dei supercalcolatori.

L’intervista integrale si può leggere sul magazine Mobility Press (www.mobilitypress.it)

Per ricevere gratuitamente ogni settimana il nuovo numero di Mobility Magazine potete registrarvi cliccando qui

Pubblicato da VO il: 11/2/2021 h 14:46 - Riproduzione riservata