Rivoluzione della Mobilità Sostenibile: Piano d’Azione del Cluster Trasporti Italia per l’industria, i mezzi e i servizi di trasporto

(FERPRESS) – Roma, 13 LUG – Quale sarà l’evoluzione della mobilità sostenibile in Italia? Come verranno impiegati i fondi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che pone al centro di tutti i suoi interventi la transizione ecologica? Alle soglie della settima rivoluzione dei trasporti, il mondo si prepara a un nuovo profondo cambiamento di paradigma della tecnologia che produrrà evoluzioni importanti anche per il nostro Paese.



L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 13/7/2021 h 16:44 - Riproduzione riservata