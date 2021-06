Riparte il servizio di corse estive di Tiemme perle spiagge della costa tirrenica e Piombino-Firenze

(FERPRESS) – Siena, 15 GIU – Prendono il via da venerdì 18 giugno e fino a domenica 12 settembre 2021 le linee MareBus di Tiemme con partenze quotidiane da Siena, Arezzo e Chianciano Terme per raggiungere le località balneari della costa grossetana. Il servizio di corse estive prevede la prenotazione obbligatoria e permette di programmare il viaggio in piena sicurezza e rispetto delle norme vigenti sul numero massimo di passeggeri trasportabili, in modo da garantire il distanziamento e la sicurezza a bordo imposti dalle norme anti Covid-19.

