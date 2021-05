Rinnovato CCNL Logistica, Trasporto e Spedizione: Sindacati, interessati circa 1 mln di lavoratori. Aumento medio 104 euro

(FERPRESS) – Roma, 18 MAG – “Siglato oggi l’accordo per il rinnovo del contratto nazionale Logistica, Trasporto Merci e Spedizione”. Ne danno notizia le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti che hanno sottoscritto l’intesa con le associazioni datoriali del settore, sottolineando che “per la prima volta dopo 15 anni, il rinnovo è stato contemporaneamente sottoscritto da tutte e 24 le associazioni datoriali presenti”.

